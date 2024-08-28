Nike Court Legacy Mule 女子运动鞋焕新经典设计，助你轻松步入夏天。易穿脱设计搭配舒适泡绵，缔造柔软脚感，向植根于网球文化的辉煌历史致敬。该版本采用耐穿帆布结合经典缝线，彰显以岛屿为灵感的美学风范，让你的双脚迎来翘首以盼的假期之旅。

显示颜色： 帆白/帆白/旧蓝/浅茜草根褐

款式： DV1741-181