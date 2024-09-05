Nike Court Legacy Mule

女子运动鞋板鞋

¥359
¥449
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Nike Court Legacy Mule 女子运动鞋以一脚蹬设计、缓震泡绵鞋垫和耐穿帆布焕新演绎经典网球鞋。这款时尚运动鞋采用经典缝线搭配复古耐克勾设计，致敬网球文化，适合日常穿着。

  • 显示颜色： 帆白/白色/日晷黄/薄雾紫
  • 款式： HJ3494-151

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