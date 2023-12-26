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      Nike Court Legacy NN

      女子运动鞋

      ¥449

      Nike Court Legacy NN 女子运动鞋采用匠心设计，演绎经典佳选单品，致敬根植于网球文化的传奇历史。 采用合成材质与织物，结合复古设计，巧妙融合运动与时尚风范。 时尚有型，表现出色。

      • 显示颜色： 白色/沙漠黄褐/队橙/黑
      • 款式： DH3161-100

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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