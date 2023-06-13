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      Nike Court Legacy Suede

      男子运动鞋

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      黑/橡皮浅褐/白色
      卵石灰/黑/橡皮浅褐/白色

      Nike Court Legacy Suede 男子运动鞋采用匠心设计，致敬根植于网球文化的传奇历史，打造经典易搭单品。采用翻毛皮搭配后跟的耐克勾勾贴片等经典细节，巧妙结合运动与时尚风格。

      • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
      • 款式： DH0956-001

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