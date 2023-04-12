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      Nike Court Lite 2

      女子硬地球场网球鞋

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      Nike Court Lite 2  女子硬地球场网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。该鞋款专为硬地球场设计，独特外底具备强劲抓地力，让你在场上奔跑和挥洒球技。

      • 显示颜色： 浅红木褐/脉冲宝石蓝/日光红/白色
      • 款式： AR8838-105

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码

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