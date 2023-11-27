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      Nike Court Lite 2

      男子网球鞋

      ¥499

      白色/铁架黑/麦黄/激光红
      白色/深渊绿/果仁糖棕/队橙
      黑/速度黄/白色
      白色/白色/黑
      黑/白色/金属金

      Nike Court Lite 2 男子网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。独特外底融入 5 种别致纹路，分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。

      • 显示颜色： 白色/铁架黑/麦黄/激光红
      • 款式： AR8836-102

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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