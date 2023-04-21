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      Nike Court Lite 2 PRM QS

      男子网球鞋

      ¥599

      淡粉/赛车粉/浅粉色/白色
      白色/白色/帆白/大学红

      Nike Court Lite 2 PRM QS 采用优质组合材料，提升不同造型穿搭外观。足底舒适泡棉和关键区域加垫设计，营造非凡舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 淡粉/赛车粉/浅粉色/白色
      • 款式： CJ6781-600

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      部分尺码可供女士选择

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