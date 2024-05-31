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      Nike Court Lite 4

      男子网球鞋

      ¥369
      ¥499
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      白色/帆白/橡皮浅褐/浅蓝
      白色/山峰白/黑
      黑/煤黑/白色

      无论是垫球、近网短球还是突破平局奋力打出直线球，Nike Court Lite 4 男子网球鞋皆可助你保住发球局。该鞋款灵活耐穿，在漫长的往返拍击过程中，助你打出制胜一击。

      • 显示颜色： 白色/帆白/橡皮浅褐/浅蓝
      • 款式： FD6574-107

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