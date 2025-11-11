Nike Court Vision Alta LTR
女子增高运动厚底鞋板鞋
12% 折让
Nike Court Vision Alta LTR 女子运动鞋，非凡体验再升级。时尚设计，巧妙融合皮革材质搭配加高鞋底。出众篮球鞋外观搭配柔软鞋舌，赋予双足非凡体验。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DM0113-100
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面打造出众耐穿性，鞋头打孔设计营造透气美学风范
- 加高泡绵中底搭配塑形后跟，缔造舒适脚感
- 加衬鞋舌，柔软非凡
产品细节
- 传统系带系统
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DM0113-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
