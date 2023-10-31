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      Nike Court Vision Alta LTR

      女子运动鞋板鞋

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      Nike Court Vision Alta LTR 女子运动鞋，非凡体验再升级。‏时尚设计，巧妙融合皮革材质搭配加高鞋底。出众篮球鞋外观搭配柔软鞋舌，赋予双足非凡体验。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/芬蓝
      • 款式： DM0113-102

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