跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Court Vision Alta TXT

      女子运动鞋

      ¥529
      ¥599
      11% 折让

      Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋塑就别致现代外观和出众柔美风范，兼具街头时尚感与经典篮球风格。精致鞋面搭配可下压式后跟，营造时尚外观；半透明网眼设计巧搭纹理合成材质覆面，兼具透气性和美学风范。厚实泡绵中底脚感非凡，同时沿袭传统篮球鞋外观。

      • 显示颜色： 奶白 II/土星金/白色/奶白 II
      • 款式： CW6536-200

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。