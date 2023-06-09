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      Nike Court Vision LO

      女子运动鞋

      ¥549

      Nike Court Vision LO 女子运动鞋焕新来袭，将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。采用灵感源自传统篮球运动鞋的鞋面，搭配炫彩细节，在光线照射下呈现不同效果。

      • 显示颜色： 白色/黑/多色
      • 款式： CW5596-100

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