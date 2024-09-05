Nike Court Vision LO

男子运动鞋板鞋

¥399
¥599
33% 折让

你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision LO 男子运动鞋的风采。利落皮革结合翻毛皮覆面，打造复古外观；柔软鞋口，塑就利落时尚风范和舒适穿着体验。

  • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/浅铁矿石灰/深藏青
  • 款式： HF1068-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。