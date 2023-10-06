跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Court Vision LO

      男子运动鞋

      ¥599

      你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？ 快来一睹 Nike Court Vision LO 男子运动鞋的风采。 利落皮革与合成材质组合鞋面，结合缝制覆面，彰显元年款风范；柔软鞋口设计，打造时尚外观和舒适脚感。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/翡翠绿/卡其绿
      • 款式： FV3630-131

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。