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      Nike Court Vision LO

      男子运动鞋

      ¥549

      你对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今比赛的快节奏文化深深吸引。 快来一睹 Nike Court Vision LO 男子运动鞋的风采。 纹理鞋面和缝制覆面的设计灵感源自传统的球鞋造型。 后跟和耐克勾勾融入光泽细节，鞋垫饰有斑马纹标志，增添几分狂野气息。

      • 显示颜色： 白色/金属金/黑
      • 款式： DV1899-100

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