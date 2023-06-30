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      Nike Court Vision LO CNVS NN

      男子运动鞋

      ¥549

      对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也喜欢简约风范？Nike Court Vision LO CNVS NN 男子运动鞋是你的理想之选。采用简约材料，焕新演绎帆布鞋面，缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮造型。看到橡胶外底上的斑点了吗？这些斑点采用 Nike Grind 制成，原材料为生产过程中产生的边角料。

      • 显示颜色： 白色/白色/白色
      • 款式： DJ6260-100

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