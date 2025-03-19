对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也喜欢简约风范？Nike Court Vision LO CNVS NN 男子运动鞋是你的理想之选。采用简约材料，焕新演绎帆布鞋面，缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮造型。看到橡胶外底上的斑点了吗？这些斑点采用 Nike Grind 制成，原材料为生产过程中产生的边角料。

显示颜色： 白色/白色/白色

款式： DJ6260-100