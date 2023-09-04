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      Nike Court Vision LO NN

      女子运动鞋

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      你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision LO NN 女子运动鞋正是你的理想之选。采用利落鞋面和缝制覆面，灵感源自勾手投篮和圆筒短袜造型。加垫鞋口和橡胶外底，缔造舒适脚感和非凡抓地力。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑
      • 款式： DH3158-101

      尺寸与尺码

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