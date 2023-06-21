跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Court Vision LO NN

      男子运动鞋透气板鞋

      ¥479
      ¥549
      12% 折让

      对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深吸引？快来一睹 Nike Court Vision LO NN 男子运动鞋透气板鞋的风采。该款经典运动鞋采用简约材料；结合利落鞋面和缝制覆面，承袭元年款精髓。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑
      • 款式： DH2987-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。