Nike Court Vision Low

女子运动鞋

¥599

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范， Nike Court Vision Low 女子运动鞋定能让你一见倾心。 采用耐穿合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

  • 显示颜色： 浅骨色/幻影灰白/橡皮黄/白色
  • 款式： IB7939-072

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