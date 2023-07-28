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      Nike Court Vision Low

      女子运动鞋

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      你是否对 80 年代篮球鞋的经典设计情有独钟，同时也渴望休闲舒适感受？ 快来一睹 Nike Court Vision Low 女子运动鞋的风采。 绿色耐克勾跃现于白色鞋面之上，令复古篮球鞋款呈现新颖外观。

      • 显示颜色： 白色/白色/峡谷绿/体育场绿
      • 款式： FN3447-131

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