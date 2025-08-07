Nike Court Vision Low
15% 折让
你对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今比赛的快节奏文化深深吸引。迎接焕新打造的 Nike Court Vision Low 男子运动鞋。利落鞋面结合缝制覆面，灵感源自传统勾手投篮动作，巧搭柔软度出众的低帮鞋口，塑就时尚外观和舒适非凡的日常穿着体验。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/橡皮浅褐/白色
- 款式： CD5463-105
场外新风尚
复古篮球灵感
撷取 20 世纪 80 年代中期篮球鞋设计，采用皮革与合成材质组合打造。
简洁利落细节
经典鞋带、外底元年款圆形轴点纹路和复古 Swoosh 设计，呈现简洁利落外观，适合在不同场合穿着。
经典设计
橡胶外底兼具出色耐穿性和抓地力。
产品细节
- 皮革与合成材质组合鞋面
- 缝制 Swoosh 设计
- 鞋头和侧面透气孔设计
- 后跟饰有凹刻 “NIKE” 字样
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
