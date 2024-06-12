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      Nike Court Vision Low

      男子运动鞋

      ¥599

      Nike Court Vision Low 男子运动鞋融合 20 世纪 80 年代篮球运动的快攻风格与当下篮球比赛的疾速文化。 鞋面设计源自传统运动鞋，经典橡胶包边鞋底沿袭过往经典运动鞋设计。

      • 显示颜色： 白色/橡皮黄/大学蓝
      • 款式： HJ9105-100

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