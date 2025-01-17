Nike Court Vision Low

男子运动鞋

¥469
¥599
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Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 利落鞋面灵感源自传统篮球鞋，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。

  • 显示颜色： 雾灰/白色/黑
  • 款式： HV0927-097

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