Nike Court Vision Low Next Nature

女子运动鞋板鞋

¥369
¥599
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你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋正是你的理想之选。鞋款采用利落鞋面和缝制覆面，灵感源自勾手投篮和圆筒短袜造型。加垫鞋口和橡胶鞋底，缔造舒适脚感和非凡抓地力。

  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： DH3158-100

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