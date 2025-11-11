Nike Court Vision Low Next Nature
女子运动鞋板鞋
15% 折让
Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合，结合灵感源自传统运动鞋的鞋面和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。
- 显示颜色： 白色/体育场绿/帆白/绿古色
- 款式： FV9952-101
Nike Court Vision Low Next Nature
15% 折让
Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合，结合灵感源自传统运动鞋的鞋面和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。
其他细节
- 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 侧边与鞋头区域融入打孔设计，带来出色透气性
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/体育场绿/帆白/绿古色
- 款式： FV9952-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。