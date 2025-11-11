 
Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋 - 微粒粉/淡象牙白/金属色/深藏青

Nike Court Vision Low Next Nature

女子运动鞋

微粒粉/淡象牙白/金属色/深藏青
白色/白色/白色
足球灰/白色

你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋正是你的理想之选。此鞋款采用利落鞋面和缝制覆面，灵感源自勾手投篮和圆筒短袜造型。加垫鞋口和橡胶鞋底，缔造舒适脚感和非凡抓地力。


  • 显示颜色： 微粒粉/淡象牙白/金属色/深藏青
  • 款式： DH3158-606

Nike Court Vision Low Next Nature

场外新风尚

其他细节

  • 鞋面采用合成材质，同时沿袭 20 世纪 80 年代中期经典篮球鞋设计
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，透气舒适
  • 包边结构将外底与中底巧妙融合，缔造简洁利落外观，令你畅享非凡耐穿度和舒适感

产品细节

  • 鞋头和侧面打孔设计
  • 橡胶鞋底
