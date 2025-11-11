你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋正是你的理想之选。此鞋款采用利落鞋面和缝制覆面，灵感源自勾手投篮和圆筒短袜造型。加垫鞋口和橡胶鞋底，缔造舒适脚感和非凡抓地力。

显示颜色： 微粒粉/淡象牙白/金属色/深藏青

款式： DH3158-606