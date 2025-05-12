Nike Court Vision Low Next Nature
女子运动鞋
¥369¥64943% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋的风采。该鞋款采用利落合成材质和借鉴自一些过往经典鞋款的橡胶包边鞋底，承袭元年款精髓。
- 显示颜色： 白色/帆白/神秘焰火色
- 款式： HV5246-100
Nike Court Vision Low Next Nature
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你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋的风采。该鞋款采用利落合成材质和借鉴自一些过往经典鞋款的橡胶包边鞋底，承袭元年款精髓。
其他细节
- 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 鞋头与侧边融入打孔设计，带来出众透气性
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/帆白/神秘焰火色
- 款式： HV5246-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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