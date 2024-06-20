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      Nike Court Vision Mid

      女子运动鞋板鞋

      ¥649

      白色/叶绿
      白色/白色/白色

      Nike Court Vision Mid 女子运动鞋汲取 80 年代潮鞋灵感，以现代时尚元素焕新演绎复古篮球鞋细节，彰显混搭设计魅力。

      • 显示颜色： 白色/叶绿
      • 款式： CD5436-107

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