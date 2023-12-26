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      Nike Court Vision Mid WNTR

      男子运动鞋秋冬板鞋

      ¥399
      ¥649
      38% 折让

      元素金/帆白/沙漠黄褐/元素金
      黑/幻影灰白/黑

      革新抓地底纹，耐穿材质，还有金属配件，是这款没错了。Nike Court Vision Mid WNTR 男子运动鞋设计灵感源自 80 年代篮球鞋，在冬日彰显复古篮球风范。经典配色、大号凸起底纹和缓震鞋口，彰显出众靴式风格美学。

      • 显示颜色： 元素金/帆白/沙漠黄褐/元素金
      • 款式： DR7882-700

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