Nike Court Vision Mid

男子运动鞋秋冬板鞋

¥399
¥699
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抓地底纹， 耐穿材质， 还有金属配件， 是这款没错了。 Nike Court Vision Mid 男子冬季款运动鞋设计灵感源自 80 年代篮球鞋，在冬日彰显复古篮球风范。 经典配色、大号凸起底纹和缓震鞋口，彰显出众靴式风格美学。

  • 显示颜色： 元素金/帆白/沙漠黄褐/元素金
  • 款式： DR7882-700

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