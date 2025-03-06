Nike Cozy Comfort

婴童舒棉绒全长拉链开襟连帽衫

¥509
¥569
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Nike Cozy Comfort 婴童舒棉绒全长拉链开襟连帽衫采用柔软聚酯纤维舒棉绒面料结合经典版型，为小宝贝打造舒适非凡的穿着体验。 风帽搭配可爱“耳朵”，全长拉链开襟设计结合休闲剪裁，便于叠搭；梭织分体式袋鼠口袋，方便小宝贝存放小物件或零食。

  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： HV1545-110

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