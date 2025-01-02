Nike Cozy Comfort 幼童加绒连帽衫和长裤套装采用柔软加绒针织面料，缔造舒适非凡的穿着感受，让你的孩子萌动到底。连帽衫采用落肩设计，营造休闲感受；袋鼠式口袋绣有可爱微笑，搭配一双小耳朵。长裤采用舒适弹性腰部，结合锥形裤筒与罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受。

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