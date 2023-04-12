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      CR7

      耐克C罗系列大童足球套头连帽衫

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      克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，即是传奇。 穿上 CR7 耐克C罗系列大童足球套头连帽衫，彰显当今伟大足球运动员风采。 该连帽衫采用导湿速干面料，缔造心无旁骛的控球体验，助你在赛场热身、磨练球技和学习喜爱的运动时保持干爽。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DX5460-010

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