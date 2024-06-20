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      CR7 Mercurial Lite

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      CR7 Mercurial Lite 耐克C罗系列足球护腿板（1 对）为小腿提供出色防护，助你制霸赛场。 这款轻薄护腿板舒适耐用，在训练和比赛中保护双腿以免擦伤和冲击。

      • 显示颜色： 冲击绿/体育场绿/黑
      • 款式： FN4325-398

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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