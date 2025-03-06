很少有人能够超越人们的超高期望创造奇迹。但显然，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，这位战绩惊人的赢家与全面型记录创造者并不在此列。从十岁首次签订职业合同到屡获年度最佳球员殊荣，罗纳尔多凭借其速度、悟性和进球记录在世界最大的足球舞台中雄霸纵横。

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