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      Nike Crater Impact

      女子运动鞋

      ¥549
      ¥799
      31% 折让

      黑/灰黑/暗烟灰/铁灰
      足球灰/橙红/黑/荧光黄

      Nike Crater Impact 女子运动鞋是我们探索可持续发展道路上的重要一步，致力于减少浪费。 按重量计算，该鞋款由至少 25% 的再生材料制成，采用缝制 Swoosh、低耗材覆面和 Crater 泡绵中底等匠心设计。

      • 显示颜色： 黑/灰黑/暗烟灰/铁灰
      • 款式： CW2386-001

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