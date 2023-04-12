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      Nike Crater Impact (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥469

      奶白 II/山峰白/橙色/军械深海蓝
      山峰白

      穿上 Nike Crater Impact (PS) 幼童运动童鞋，彰显个性风采。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成。鞋款轻盈耐穿，搭载坑状泡绵缓震配置，助力小宝贝随心畅玩，彰显出众风格。

      • 显示颜色： 奶白 II/山峰白/橙色/军械深海蓝
      • 款式： DB3552-202

      尺寸与尺码

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