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      Nike Crater Impact

      男子运动鞋

      ¥479
      ¥799
      40% 折让

      雾灰/浅烟灰/帆白/明黄青
      黑/灰黑/暗烟灰/铁灰

      Nike Crater Impact 男子运动鞋是我们探索可持续发展道路上的重要一步，致力于减少浪费。按重量计算，该鞋款采用至少 25% 的再生材料制成，采用缝制耐克勾勾标志、低耗材覆面和 Crater 泡绵中底等独特设计。

      • 显示颜色： 雾灰/浅烟灰/帆白/明黄青
      • 款式： DB2477-003

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