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      Nike Create Your Own Adventure

      婴童印花T恤

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      孩子们喜欢在生活中不断探索。Nike Create Your Own Adventure 婴童印花T恤则以天马行空的图案设计呼应这种富有创想的生活。该T恤采用由棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，搭配罗纹圆领设计，塑就舒适穿着体验；经典剪裁营造充裕的活动空间，助小宝贝开启自如无拘的冒险生活。

      • 显示颜色： 冰川蓝
      • 款式： HM4670-474

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