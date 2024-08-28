孩子们喜欢在生活中不断探索。Nike Create Your Own Adventure 幼童印花T恤则以天马行空的图案设计呼应这种富有创想的生活。该T恤采用由棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，搭配罗纹圆领设计，塑就舒适穿着体验；经典剪裁营造充裕的活动空间，助孩子开启自如无拘的冒险生活。

显示颜色： 冰川蓝

款式： HM4731-474