Nike Crosscourt 耐克六边形小将

大童运动鞋

¥599

纵横球场，游刃有余。Nike Crosscourt 耐克六边形小将大童运动鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡绵搭配鞋面透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。

  • 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/黑
  • 款式： HQ3471-101

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.4

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.2

34: 鞋内长 22.6

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.6

36.5: 鞋内长 24

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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