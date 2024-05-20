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      Nike Crossover

      幼童上衣

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      Nike Crossover 幼童上衣采用匠心设计，为孩子营造轻盈舒适的穿着体验。 采用不易撕裂的聚酯纤维面料，搭配方便穿脱的套头结构。 休闲剪裁结合领口拉链开襟设计，便于叠搭；拉链口袋，可供安全存放小物件；弹性袖口和下摆，帮助稳固衣身。

      • 显示颜色： 冷杉绿
      • 款式： HF2103-323

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