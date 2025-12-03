Nike Crossover
Repel 大童拒水篮球夹克
40% 折让
Nike Crossover Repel 大童拒水篮球夹克采用轻盈拒水梭织面料，助你在潮湿天气中抵御雨水侵袭，尽享比赛体验。柔软针织里料，缔造舒适穿着感受；宽松版型，便于轻松叠搭。
- 显示颜色： 热情红/白色
- 款式： FZ5233-633
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 柔软针织里料，便于轻松叠搭
- 轻微落肩设计搭配宽松版型，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
