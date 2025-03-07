Nike CTR360 Libretto III 男子人造草皮足球鞋专为人造球场设计，采用合成皮革鞋面，轻盈无负担，卓越材质缔造全方位的舒适穿着感与超群抓地力。控制鞋垫设计全面提升触球感，让你完美掌控足球，表现更精湛。

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