Nike Culture Of Basketball

大童加绒套头连帽衫

¥269
¥429
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Nike Culture Of Basketball 大童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，助你在球场内外畅享温暖。表面触感顺滑，内里柔软舒适，塑就温暖出众的日常佳选。超宽松版型，营造宽松休闲感受；结合别致水洗处理，呈现自然褪色效果。

  • 显示颜色： 大学红/大学红
  • 款式： FZ5266-657

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