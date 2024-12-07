Nike Culture of Basketball 大童加绒篮球长裤采用宽松设计，助你在球场内外畅享温暖。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的理想佳选。整版水洗设计，塑就如挚爱牛仔裤般的做旧复古外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。