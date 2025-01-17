Nike Culture of Basketball

大童棉服夹克

¥469
¥629
25% 折让

Nike Culture of Basketball 大童夹克采用光泽感缎面面料，塑就出众外观。 绗缝结构旨在致意户外球场常见的链状围网；衣袖镶边融入网眼细节，灵感源自篮球网。 身着潮服，制霸球场。

  • 显示颜色： 黑/黑/无限金
  • 款式： FV0319-010

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