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      Nike Culture of Basketball

      大童 Oversize 风加绒篮球套头连帽衫

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      椰奶色/安全橙
      深藏青/白色
      体育场绿/沁蓝

      Nike Culture of Basketball 大童 Oversize 风加绒篮球套头连帽衫助你在寒冷天气自信投篮，塑就日常穿搭佳选。加绒面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。这款舒适的人气单品正面彰显休闲格调，背面巧搭灵感源自篮球的图案，旨在提醒你成长不仅是外在的变化，更是内心的升华。

      • 显示颜色： 椰奶色/安全橙
      • 款式： FD4014-113

      尺寸与尺码

      超宽松版型：加宽加大

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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