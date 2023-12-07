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      Nike Culture of Basketball 幼童夹克采用缎面面料，搭配刺绣贴片，打造衣橱经典单品。 正面按扣扣合设计结合休闲剪裁，便于叠搭；两侧贴边口袋，为小物件提供便携储物空间；罗纹针织袖口和下摆，助你秀出不凡型格。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2852-010

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